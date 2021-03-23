ضبط 141 كجم لحوم ودواجن فاسدة بقنا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية التجارة والتموين حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمركزىّ قنا وقفط تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحمله التفتيشية عن ضبط ١٤١ كجم لحوم مجمدة و دواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



أوضح محافظ قنا، أنه تم تحرير ٣ محاضر بمدينة قنا بإجمالى ١٣٥ كجم دواجن مجمدة ولحوم ومصنعات و مجمدات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير ٣ محاضر أخرى مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية بدائرة مركز قفط، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار جهود مديريتىّ الطب البيطري والتموين للحفاظ على الصحة العامه للمواطنين و ضبط المتلاعبين من التجار.

‪من جانبه أكد الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، على أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوز أو استغلال للمواطن القنائي.











