الاتحاد الأوروبي يضاعف المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى مليار يورو قبيل زيارة بايدن



أعطت الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الضوء الأخضر لتقديم 500 مليون يورو(550 مليون دولار) إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا قبيل أن تناقش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي للبلاد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ضد روسيا والمعاناة التي "تؤثر على الشعب الأوكراني".

وبهذا المبلغ يتضاعف المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الذي يقدمه التكتل لأوكرانيا إلى مليار يورو بعد حزمة سابقة بلغت 500 مليون يورو والتي تم الإعلان عنها في شباط/فبراير الماضي.و يعتبر إرسال أسلحة لدولة ليست عضو في الاتحاد الأوروبي وتتعرض لهجوم هو أول مرة في التاريخ.

ومع ذلك لم يكن قرار الموافقة على دفعة ثانية سلسا.ففي وقت سابق هذا الشهر،أعلن بوريل عن الدفعة التالية من المساعدات قبل موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي.

وتمنع معاهدات الاتحاد الأوروبي التكتل من استخدام أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي للمشاريع العسكرية. وجاءت أول مساهمة دفاعية لأوكرانيا في شكل آلية بقيمة 500 مليون يورو تم تمويلها بشكل منفصل عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى أوكرانيا من خلال جهود ثنائية مستقلة عن التكتل.

ومن المقرر أن يناقش بايدن الصراع في أوكرانيا مع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يوم الخميس بعد اجتماع لقادة الناتو في مقر التحالف الغربي في بروكسل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام بايدن و 29 من قادة الناتو الآخرين عبر رابط فيديو، وسيتحدث مرة أخرى إلى رئيس الولايات المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك اليوم.