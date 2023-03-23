مدرب إنجلترا يتحدث عن مواجهة إيطاليا في تصفيات يورو 2024

أبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، تحمسه للتواجد في مدينة نابولي، وأعرب عن أمله في خروج المباراة بدون أي حوادث شغب نظرا للمخاوف المتعلقة بسلامة الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن حوالي 41 ألف متفرج من المتوقع أن يتواجدوا في مدرجات ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في المواجهة التي ستقام في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا مساء اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن يخوض جماهير المنتخبين الإيطالي والإنجليزي مباراة ودية قبل المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، لكن المباراة تم إلغاؤها بسبب رسالة تهديد بالبريد إلكتروني قيل إنها من ألتراس نابولي.

كان ساوثجيت قد صرح الأسبوع الماضي: "الأمر يعود للاتحاد الإيطالي لكي يقرر أين سيخوضون مبارياتهم" مشيرا إلى الاتحاد الإنجليزي "سيحاول أن تكون تجربة السفر إلى هناك أسهل قدر الإمكان بالنسبة لجماهيرنا".

وبسؤاله مجددا عن قرار خوض المباراة في نابولي في الوقت الذي ألغيت فيه مباراة الجماهير، قال ساوثجيت: "أعتقد أن الجميع يتطلع لتجربة القدوم إلى نابولي".

وأضاف: "شخصيا أنا متحمس للعب في تلك المدينة التي تحب كرة القدم ولديها تاريخ عظيم".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة إلى جانب مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطة. طتم المنتخب الإيطالي قد انتزع لقب كأس أمم أوروبا بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في نهائي البطولة الذي أقيم في شهر يوليو عام 2021 على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.