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صحيفة برتغالية: فيريرا فشل في الحفاظ على إنجازاته مع الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 5:17 م

واصلت الصحف البرتغالية الحديث عن جوسفالدو فيريرا المدير الفني الذي رحل مؤخراً عن تدريب الزمالك.

كان الزمالك قد أعلن انفصاله عن فيريرا بعد أكثر من عام من قيادته للفريق، وذلك بسبب سوء النتائج، وتخلل تلك الفترة قرار بإقالته من منصبه في يناير ثم عودته بعد أسبوع.

وبجانب حديث صحيفة "إيبولا" البرتغالية عن قرار إقالة فيريرا للمرة الثانية في ولاية تدريبية واحدة، فقد تناولت أيضا صحيفة "بابليكو" نفس المفارقة، بالإضافة إلى الحديث عما حققه صاحب الـ 76 عاماً في قيادة الزمالك والنتائج الأخيرة، والخسارة من شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير والتي أطاحت بالفريق من دوري أبطال أفريقيا.

أشارت "بابليكو" أيضا إلى أن فيريرا الذي حقق لقب الدوري الموسم الماضي، فشل في الحفاظ عليه وتراجع ترتيب الفريق معه في الموسم الحالي خلف الأهلي المتصدر الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين بالمقارنة مع اقرب ملاحقيه.


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