ارتفاع الين الياباني أمام العملات الرئيسية

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ارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس.

ووصلت العملة اليابانية لأعلى مستوياتها منذ شهر ونصف الشهر أمام الدولار الأمريكي مسجلة 42ر130 ين لكل دولار، مقابل 34ر131 ين أمس.

كما ارتفعت أمام العملة الأوروبية إلى 19ر142 ين لكل يورو وأمام الفرنك السويسري إلى 56ر142 ين لكل فرنك، مقابل 61ر142 ين و11ر143 ين أمس على الترتيب.

ووصلت العملة اليابانية لأعلى مستوياتها منذ ثلاثة أيام أمام الجنيه الإسترليني والدولار الكندي لتسجل 69ر160 ين و37ر95 ين على الترتيب مقابل 11ر161 ين و67ر95 ين أمس.

وإذا استمر صعود الين، من المحتمل الوصول إلى مستويات 126 ينا لكل دولار أمريكي و138 ينا لكل يورو و139 ينا لكل فرنك و158 ينا لكل جنيه إسترليني و94 ينا لكل دولار كندي.