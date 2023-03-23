وكيل تعليم دمياط يستقبل مدير فرع القومي للسكان ويشيد بمبادرة «وعيك السكاني يهمنا»

استقبل علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربيّة والتعليم بدمياط، في مكتبه بالديوان العام، لمديرية التربية والتعليم، ياسمين جوهر، مدير فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، وذلك بعد نجاح حملة "وعيك السكاني يهمنا" في المحافظة.

وهنأت ياسمين جوهر، وكيل تعليم دمياط، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وانتهاء الندوات التوعويّة، لمبادرة "وعيك السكاني يهمنا"، لطلاب المدارس هذا العام.

وأوضحت مدير فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، أنّ المجلس القومي للسكان، بالتنسيق مع إدارة البيئة والسكان في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عقدت 30 ندوة توعويّة، وتثقيفيّة، لطلاب وطالبات المدارس، في جميع المراحل، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الأسريّة وتوابعها على نفوس أبنائهم.

كما تناولت الندوات مناقشة توعويّة حول الزواج المبكر للفتاة وتأثيرها على الأم والطفل، وكيفية تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابيّة للأم، ومشكلة التزايد السكاني وأثره على موارد المجتمع.

وأعرب وكيل تعليم دمياط، عن سعادته وامتنانه لمدير فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، على جهودها المبذولة في إنجاح حملة "وعيك السكاني يهمنا"، لطلاب المدارس، وذلك من خلال الندوات التي تمّ عقدها في المحافظة.

وأهدى وكيل تعليم دمياط، شهادة شكر وتقدير من المديرية لمدير فرع المجلس القومي للسكان تقديرًا لجهودها المبذولة خلال فترة عقد الندوات، فيما أهدت ياسمين جوهر شهادة شكر وتقدير مقدمة من المجلس القومي للسكان لوكيل تعليم دمياط، ويحيي توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، وميرفت الحليلي، مدير إدارة البيئة والسكان.

ويأتي ذلك للتعاون المشترك، والنشاط المتميز بينهما، والجهد المبذول في نجاح حملة فرع المجلس للسكان "وعيك السكاني يهمنا" في محافظة دمياط.