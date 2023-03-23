وزير الري: التنسيق مع الإمارات لتأكيد الترابط القوي بين المياه والمناخ في COP28

التقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، كلا من حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستانى، وستيف ليمك وزير البيئة الألماني، بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة".

وأشار سويلم إلى حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، مشيراً إلى عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي"، كما كانت المياه قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.

وأوضح أن مصر ستعقد النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات لتأكيد الترابط القوي بين المياه والمناخ على المستوى العالمى.