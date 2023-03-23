شيخ الأزهر: أسأل الله أن يلهم الإنسانية جمعاء رشدها ويعيد إليها صوابها

تقدم الدكتور أحمد الطيب، فضيلة شيخ الأزهر، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والأمة الإسلامية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يلهم الإنسانية جمعاء رشدها، ويعيد إليها صوابها وعقلانيتها، وأن يمن على عباده بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات.

وأضاف في كلمته، قبيل صلاة الفجر من مسجد مصر، المفتتح منذ قليل ضمن مركز مصر الثقافي الإسلامي، أن شهر رمضان المبارك يأتي تزامنا مع افتتاح المركز؛ في رمزية تشير إلى تعانق العبادة مع العلم والمعرفة، وهو تأكيد أن العلم النافع للإنسانية يثيب صاحبه يوم القيامة.

واستكمل: «تاريخ العلم المعاصر؛ يؤكد أنه سلاح ذو حدين، ومنه قد يأتي دمارا للبشرية، وأول أركان الإسلام المتمثلة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهو ركن يؤكد أهمية العلم والتدبر».

وأوضح الإمام الطيب، أن صوم شهر رمضان فٌرض على المسلمين، قبل الزكاة، وبعض العلماء اعتبروا أنه الفريضة الأشق، معتبرًا أن فلسفته تكمن في الترفع والاستغناء والسيطرة على الرذائل.

وتابع: «لم يعرف في تاريخ الكفر والكفار أنهم عظموا الأصنام بالصيام، ولكنهم صلوا لها وزكّوا أيضًا، ولكن الصوم كاملا موفورا لصاحبه، والله يجزي العباد عن الصيام خيرًا».

وجدد تهنئته للمصريين والمسلمين في جميع أنحاء الأرض.