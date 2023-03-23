المجر: لن ننفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين

قال رئيس مكتب رئاسة الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، إن بلاده لن تحتجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أراضيها بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جولياس في مؤتمر صحفي في بودابست اليوم الخميس، إن :"المجر لم تعترف أبدا بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف جولياس، إن النظام الأساسي يتناقض مع الدستور المجري وبالتالي لا يمكن أن يصادق عليه رئيس البلاد.

يشار إلى أن تحرك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحكومته كان بطيئا في إدانة غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، حيث واصلا الحفاظ على علاقات ودية مع بوتين.

وأصدرت الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقد تردد أن الرئيس الروسي مسؤول عن ترحيل أطفال أوكرانيين من الأراضي المحتلة إلى روسيا، رغم نفي روسيا لتلك المزاعم.

يشار إلى أن المجر وقعت على نظام روما الأساسي الذي يشكل الأساس للمحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصدقت عليه عام 2001، بيد أن جولياس قال إن الاتفاقية لم يتم إدراجها ضمن الدستور المجري.

ولكن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر المجر من الدول الموقعة على نظامها الأساسي.