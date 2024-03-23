أظهر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر فيما مضى على مساحات واسعة من الأراضي الممتدة من شمال- شرقي سوريا إلى شمالي العراق، دلائل على انخفاض كبير في هجماته خلال العام 2023، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها وحدة المتابعة الإعلامية في بي بي سي.

فقد انخفضت أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية بمعدل أكثر من النصف مقارنة مع العام المنصرم، كما أن قادة التنظيم تكبدوا خسائر.

والتزم فرع التنظيم في مصر الهدوء هذا العام، لينضم إلى الفرعين النائمين الآخرين في ليبيا واليمن. وفي غضون ذلك، تبنى فرعه في أفغانستان المسؤولية عن جزء يسير فقط مقارنة بعدد الهجمات التي تبنى المسؤولية عن تنفيذها العام الماضي.

كما أن عمليات التنظيم في أفريقيا تبنت عدد هجمات أقل، باستثناء فرع الساحل، الذي توسع في شرقي مالي، وتبنى هجمات كبيرة في النيجر، وركز على أنشطة دعائية.

ما الذي تشي به الأرقام؟