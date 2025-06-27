ارتفاع عدد ضحايا حادث التريلا والميكروباص على الطريق الإقليمي بأشمون إلى 14 وفاة

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة، نتيجة تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وميكروباص يقل عمالة، على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى 14 وفاة، بحسب ما أكدته مصادر طبية مطلعة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، من بينها: مستشفى الباجور، قويسنا، شبين الكوم التعليمي، وأشمون العام، وسط حالة من الاستنفار الطبي الكامل لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، الذين وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور دُفع بقوة أمنية إلى مكان التصادم، والعمل على رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

ووفقًا للتحريات الأولية، فإن الحادث نجم عن تصادم مباشر بين سيارة تريلا وميكروباص كان يقل عددًا من العمالة، ما أدى إلى تحطم كامل بالمركبتين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.