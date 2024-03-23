أوكرانيا تنفي تورطها في هجوم موسكو

رفض مسؤولون أوكرانيون في كييف شكوكا حول تورط أوكرانيا في الهجوم الذي وقع بالقرب من موسكو وأدى إلى سقوط جرحى وقتلى.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك في رسالة بتقنية الفيديو على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة أن "أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث".

وأشار إلى أن بلاده في حالة حرب مع الجيش الروسي وستسحقه "بعمليات هجومية حاسمة".

من ناحية أخرى، أكد بودولياك على أن "أوكرانيا، عكس الاتحاد الروسي، لم تستخدم أبدا أساليب الحرب الإرهابية، أو الإرهاب في حد ذاته".

إلا أن بودولياك أكد على أن هناك سوابق حديثة لتورط قوات الأمن الروسية في مثل هذه الأعمال.

وكان بودولياك يلمح إلى هجمات تفجيرية ضد ناطحات سحاب في موسكو في صيف عام 1999، والتي استخدمها رئيس الوزراء آنذاك فلاديمير بوتين كمبرر لشن حرب الشيشان الثانية.

وحاليا، هناك تكهنات بأن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي / الذى يعرف أيضا باسم جهاز الأمن الاتحادى " إف إس بى " متورط في التفجيرات.