الرئيس الألماني يعرب عن شعوره بالصدمة حيال هجوم كروكوس بموسكو

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شعوره بالصدمة حيال الهجوم الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 115 شخصا والعديد من المصابين.

وكتب شتاينماير على منصة إكس اليوم السبت أن "الصور الواردة من موسكو لجناة يطلقون النار على رواد حفل بشكل عشوائي، مروعة"، وأضاف شتاينماير: "أعرب عن مواساتي لعائلات القتلى وكذلك للمصابين العديدين".

كان مهاجمون أطلقوا النار بشكل عشوائي مساء أمس الجمعة على رواد مركز فعاليات في ضواحي موسكو، وارتفع عدد القتلى في الوقت الراهن إلى ما لا يقل عن 115 شخصا بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.

وقامت السلطات الروسية بتوقيف أحد عشر مشتبها، من بينهم أربعة على الأقل يُعْتَقَد أنهم شاركوا بشكل مباشرة في الهجوم على مركز الفعاليات. ولا تزال ملابسات الهجوم غير واضحة حتى الآن، وتحقق السلطات الأمنية الروسية في القضية بدعوى أن لها علاقة بالإرهاب.

وكان مكتب المدعي العام الروسي قال في وقت سابق إن مجهولين يرتدون ملابس مموهة اقتحموا قاعة مدينة كروكوس مساء أمس الجمعة، قبل وقت قصير من بدء حفل موسيقي في مدينة كراسنوجورسك، شمال غرب موسكو، وفتحوا النار.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه سُمِع دوي إطلاق نار وانفجارات في قاعة مدينة كروكوس، وأشارت إلى مقتل وإصابة العشرات. وتردد أن الضحايا من الموظفين وزوار قاعة الحفلات الموسيقية. وكان من المقرر إقامة حفل موسيقى لفرقة الروك الروسية "بيكنيك" مساء الجمعة.

يذكر أن قاعة الحفلات تضم آلاف المقاعد. وشوهدت ألسنة من اللهب وسحابة كبيرة من الدخان عند المبنى، كما تردد أن سقف القاعة انهار.