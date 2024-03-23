بوتين عن منفذي هجوم كروكوس: حاولوا الهروب إلى أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم اعتقال المنفذين الأربعة لهجوم كروكوس الإرهابي.

وأضاف في كلمة له، السبت، في اليوم التالي لهجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل، أن المنفذين حاولوا التوجه صوب الحدود الروسية الأوكرانية طبقًا لمعطيات أولية.

وأشار إلى أن المنفذين كانوا قد جهزوا نافذة للعبور إلى أوكرانيا، لافتًا إلى احتجاز 11 شخصا على وقْع الهجوم الإرهابي.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية تجري تحقيقات مفصلة للتوصل إلى ملابسات الحادث بشكل كامل، وجميع القواعد الإرهابية التي قدّمت معلومات لتسلل هذه العناصر وتخزين الأسلحة والذخائر.

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.