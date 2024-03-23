مجموعات مستهلكين ألمانية تنتقد الرسوم المرتفعة للحسابات المصرفية

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أفاد تحليل لمراكز استشارات المستهلك، بأن عملاء البنوك في ألمانيا يتعين عليهم دفع رسوم باهظة مقابل الحسابات الأساسية بالمقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم السبت، مستشهدة بتحليل للرابطة الاتحادية لمراكز استشارات المستهلك، أن الرسوم قد تصل في ظل الاستخدام العادي إلى حوالي 28 يورو (30 دولارا) في الشهر.

وقالت رامونا بوب رئيسة الرابطة، إن "تكاليف الحساب الأساسي في ألمانيا أعلى بكثير منها في باقي أوروبا."

وبحسب التحليل، يصل أعلى مستوى للرسوم في مثل هذه الحسابات في أماكن أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى 13 يورو في الدنمارك، و10 يوروات في فنلندا.

ولا توجد رسوم على الحسابات الأساسية في فرنسا وأيرلندا وبولندا، حيث تعتبر ضرورية للمهام الأساسية مثل سداد الفواتير.