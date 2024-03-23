كين يغيب عن المنتخب الإنجليزي في مواجهة البرازيل

جرى استبعاد هاري كين من مباراة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الودية أمام البرازيل، وقال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للفريق ،أن هناك شكوكا كبيرة حول مشاركته في مباراة بلجيكا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنتخب الإنجليزي يفتقد العديد من اللاعبين الأساسيين في المباراتين الوديتين المقرر إقامتهما في ويمبلدون، كما انسحب بوكايو ساكا من المعسكر أمس الأول الخميس بسبب الإصابة.

ويستمر جوردان هندرسون، نائب القائد، وكول بالمر في المعسكر ولكنهما سيغيبان عن مباراة البرازيل بجانب كين.

وتعرض كين لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، وأيضا يواجه احتمالية الغياب عن مباراة الثلاثاء أمام بلجيكا، والتي تعد آخر مباراة قبل أن يعلن ساوثجيت عن القائمة المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو "2024.

وقال ساوثجيت :" لا يوجد هاري كين، لا يوجد جوردان هندرسون، ولا يوجد كول بالمر".

وأضاف :"أود أن أقول أن كول وهندرسون لديهما فرصة أفضل للعب في مباراة بلجيكا عن هاري. تحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركته في المباراة".

وعند سؤاله عما يعنيه بتواجد كين في المعسكر رغم أنه على الأرجح سيغيب عن المباراتين، قال ساوثجيت :"أصبح هذا الثقافة على نحو متزايد".

وأضاف :"يوكايو قام بنفس الأمر لمدة يومين أيضا. هندرسون يقوم بكل ما في وسعه لكي يكون متاحا للمشاركة في المباراة".

وأضاف :"في بعض الأحيان أعتقد أن الناس تعتقد، أنهم هم ليسوا جاهزين، وتم استبعادهم من المباراتين، ولكن لديك المزيد من الأيام القليلة حتى المباراة الثانية، تريد دائما أن تحاول استغلال هذا الوقت إذا كان في وسعك".

وأردف :"لذلك، سنرى إلى أين سيصل هؤلاء اللاعبون, ولكن عندما يتصرف القائد على نحو يكون مثالا يحتذى به، فإن هذا أمر جيد ".

ويعد غياب كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، ضربة قوية، ولكنه يمنح فرصة لأولي واتكينز وإيفان توني للدخول في صراع لكي يكون أحدهما هو المهاجم البديل لكين في يورو2024.

وسجل واتكينز ثلاثة أهداف في تسع مباريات دولية، بينما شارك توني في مباراة واحدة كبديل أمام أوكرانيا في العام الماضي.