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لقي ‭93‬ شخصا على الأقل مصرعهم، بعد أن فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على الحاضرين داخل قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو،‭ ‬الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات من نوعها في روسيا في السنوات القليلة الماضية، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وفيما يلي قائمة بالهجمات الكبيرة التي وقعت داخل روسيا في 25 عاما الماضية:

- 1999: دمرت قنابل مبان سكنية في موسكو وبويناكسك وفولغودونسك، راح ضحيتها أكثر من 200 شخص.

ووجهت موسكو أصابع الاتهام إلى الشيشان الذين ألقوا بدورهم بالمسئولية على أجهزة المخابرات الروسية.

- 8 أغسطس عام 2000: أدى انفجار قنبلة إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 90 في نفق مزدحم بموسكو.

- 5 ديسمبر عام 2003: تسبب انفجار في قطار للركاب خارج محطة يسينتوكي في جنوب روسيا في مقتل 46 شخصا وإصابة 160.

- 26-23 أكتوبر عام 2002: احتجز المتمردون الشيشان 700 شخص في مسرح بموسكو.

واقتحمت القوات الروسية، المبنى واستخدمت الغاز لإخراج المهاجمين، قتلوا 41 متمردا لكن 129 رهينة أيضا ماتوا معهم، كثيرون منهم نتيجة استنشاق الغاز.

- 6 فبراير عام 2004: أدى تفجير انتحاري إلى مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في قطار أنفاق في موسكو؛ إثر هجوم اتهمت الشرطة الانفصاليين الشيشان بتنفيذه.

- 24 أغسطس عام 2004: فجرت مسلحتان طائرتي ركاب روسيتين في وقت واحد تقريبا؛ ما أسفر عن مقتل 90 شخصا، والطائرة الأولى من طراز "تو-134" كانت متجهة إلى فولغوغراد سقطت جنوبي موسكو.

وبعدها بلحظات، تحطمت طائرة من طراز "تو-154" كانت متجهة إلى سوتشي بالقرب من مدينة روستوف.

- 3-1 سبتمبر عام 2004: قُتل أكثر من 300 رهينة نصفهم من الأطفال في مدرسة بمدينة بيسلان بأوسيتيا الشمالية بعد أن استولى عليها متمردون يطالبون باستقلال الشيشان وإنهاء الحرب هناك على الفور، ولقي كثيرون حتفهم أثناء اقتحام المدرسة.

- 21 أغسطس عام 2006: أسفر انفجار قنبلة عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في سوق بضواحي موسكو.

- 27 نوفمبر عام 2009: انفجرت قنبلة وأخرجت قطار نيفسكي إكسبرس بين موسكو وسان بطرسبرج عن مساره وكان على متنه نحو 700 شخص.

ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 100، وأعلن المتمردون الشيشان مسئوليتهم.

- 29 مارس عام 2010: انفجاران على الأقل في محطات قطارات أنفاق موسكو في ساعة الذروة تسببا بمقتل 40 شخصا.

- 24 يناير عام 2011: قُتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 130 آخرين في تفجير في مطار دوموديدوفو بموسكو.

- 30-29 ديسمبر عام 2013: قتل مفجران 34 شخصا في هجمات على محطة للسكك الحديدية وحافلة في مدينة فولغوغراد الروسية قبل أقل من شهرين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.

- 3 أبريل عام 2017: قُتل 16 شخصا من بينهم المشتبه في ارتكابه الجريمة بعد وقوع انفجار في عربة قطار أنفاق في مدينة سان بطرسبرج.