منى زكي: من النادر أن يكون الرجل بريئا في أي قضية تحرش

اعتبرت الفنانة منى زكي، أنه من النادر أن يكون الرجل بريئا في أي قضية تحرش.‏

وقالت خلال بودكاست‎ »‎Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة‎ «MBC1» في حلقة عُرضت ‎مساء الجمعة، إن النظرة قد تمثل تحرشًا، موضحة أن هذه الظاهرة تعيق تقدم المرأة وتؤثر على قدرتها على تحقيق ذاتها.‏

وأضاف: «جزء من تأخر المرأة في أنها تحقق ذاتها بيكون سببه الإهانات زي التحرش ولو حتى بالنظرة التي تتعرض ‏لها البنت وهي في سن صغيرة». ‏

وأثار تصريح الفنانة منى زكي حول اعتبارها «النظرة تحرش» استغراب الإعلامي عمرو أديب الذي اعتبرها ‏مبالغة، لتعلق: «النظرة ممكن تقتلك مش تحرش فقط»، متابعة بمداعبة: «متخلنيش أنظر لك نظرة تقتلك!».‏

وأشارت إلى أن النظرة تصبح تحرشا عندما يتعمد الشخص النظر إلى أي شيء آخر غير وجه المرأة أثناء التحدث إليها ‏دون التركيز على حديثها، موضحة أن ذلك ينعكس على شعورها بالخجل ويضعها في دائرة غير مريحة.‏

وشددت على أهمية أن تتحدث المرأة بشجاعة عن أي تحرش تتعرض له دون خوف، داعية إياها إلى تسجيل البلاغات ‏لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتمكن من استرداد حقوقها، مؤكدة أن السلوكيات الخاطئة لن تتوقف دون ردة ‏فعل قوية ضدها.‏