منى زكي: من النادر أن يكون الرجل بريئا في أي قضية تحرش

اعتبرت الفنانة منى زكي، أنه من النادر أن يكون الرجل بريئا في أي قضية تحرش.
وقالت خلال بودكاست »Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC1» في حلقة عُرضت مساء الجمعة، إن النظرة قد تمثل تحرشًا، موضحة أن هذه الظاهرة تعيق تقدم المرأة وتؤثر على قدرتها على تحقيق ذاتها.
وأضاف: «جزء من تأخر المرأة في أنها تحقق ذاتها بيكون سببه الإهانات زي التحرش ولو حتى بالنظرة التي تتعرض لها البنت وهي في سن صغيرة».
وأثار تصريح الفنانة منى زكي حول اعتبارها «النظرة تحرش» استغراب الإعلامي عمرو أديب الذي اعتبرها مبالغة، لتعلق: «النظرة ممكن تقتلك مش تحرش فقط»، متابعة بمداعبة: «متخلنيش أنظر لك نظرة تقتلك!».
وأشارت إلى أن النظرة تصبح تحرشا عندما يتعمد الشخص النظر إلى أي شيء آخر غير وجه المرأة أثناء التحدث إليها دون التركيز على حديثها، موضحة أن ذلك ينعكس على شعورها بالخجل ويضعها في دائرة غير مريحة.
وشددت على أهمية أن تتحدث المرأة بشجاعة عن أي تحرش تتعرض له دون خوف، داعية إياها إلى تسجيل البلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتمكن من استرداد حقوقها، مؤكدة أن السلوكيات الخاطئة لن تتوقف دون ردة فعل قوية ضدها.