 إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء - بوابة الشروق
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إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء

تل أبيب - معا
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 9:41 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 9:41 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إصابة ضابط من قوات الاحتياط بجروح خطيرة يوم الجمعة في عملية اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن جنديا من كتيبة "الرام" أصيب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن 5 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة في تبادل إطلاق للنار.

واقتحمت القوات الإسرائيلية "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وشرعت في تمشيط المجمع الكبير الذي تقول إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة للمسلحين الفلسطينيين.

يذكر أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة هو الآن من المرافق الطبية القليلة التي تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ويؤوي أيضا نازحين مدنيين.

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