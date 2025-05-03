السيسي: قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عُقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، إلى جانب كلمات ألقاها كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدّم درع الاتحاد للرئيس، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أكد خلالها تقديره لعمال مصر الشرفاء، مشدداً على أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد تقليد سنوي بل رسالة تقدير لقيمة العمل ولدور العمال في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

وأوضح الرئيس، أن إقامة الاحتفال هذا العام في أحد الصروح الصناعية الجديدة بمدينة السويس يعكس التقدير لما تشهده المدينة من حركة تنموية نشطة وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة، مؤكداً أن كل منشأة إنتاجية تُقام على أرض مصر تمثل شاهداً حياً على إنجازات أبناء الوطن.

وأشار الرئيس إلى الدور التاريخي الذي لعبه عمال مصر في بناء حضارة الأمة، مشيداً بما يبذله العمال حالياً في بناء قلاع صناعية ومدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية تدعم النهضة الاقتصادية وتوفر فرص عمل للشباب.

وأكد الرئيس أن الحكومة تواصل جهودها لتوفير بيئة عمل متجددة وتقديم برامج تدريبية متطورة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية، مشيراً إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات دولية لدعم تشغيل العمالة المصرية بالخارج.

- إصدار قانون العمل

وأعلن الرئيس عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

- العمالة المنزلية

كما وجه الرئيس الحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.

- توطين الصناعة

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على أن عمال مصر شركاء أساسيون في مسيرة الإنتاج، مشيداً بأصحاب الأعمال ومساهماتهم في توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات، داعياً إلى التكاتف من أجل مواصلة البناء والتقدم رغم التحديات.