منى زكي: فكرت في اعتزال التمثيل قبل مسلسل «أفراح القبة» ‏

كشفت الفنانة منى زكي، عن شعورها برغبة في اعتزال التمثيل قبل تلقيها عرض مسلسل «أفراح القبة» عام 2016.
وقالت خلال بودكاست Big Time» » مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC1» وعرض مساء الجمعة، إنها كانت تفكر جديا في ترك التمثيل والتركيز على مشروع آخر، حيث كانت قد اتخذت قرارًا بفتح منتجع صحي «spa» بسبب عشقها لهذا المجال.
وأرجعت سبب هذا الشعور إلى عدم رضاها عن الأعمال التي كانت تعرض عليها خلال تلك الفترة، مما دفعها إلى البحث عن بديل آخر يملأ وقتها، موضحة أنها قضت حوالي 3 أعوام في منزلها قبل عرض مسلسل «أفراح القبة».
وأضافت أن الفضل يعود إلى المخرج محمد ياسين في عزوفها عن القرا، حيث وافقت على المشاركة في المسلسل على الفور.
ووصفت المسلسل بأنه كان صعبًا للغاية، موضحة أن المخرج محمد ياسين هو الوحيد الذي كان قادرًا على إخراجه.
وأشارت إلى أن المسلسل لم يكن له سيناريو مكتوب، وأنهم اعتمدوا على رواية «أفراح القبة» للأديب نجيب محفوظ والتي تتميز بقلة عدد صفحاتها وتفاصيلها.