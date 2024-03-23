منى زكي: فكرت في اعتزال التمثيل قبل مسلسل «أفراح القبة» ‏

كشفت الفنانة منى زكي، عن شعورها برغبة في اعتزال التمثيل قبل تلقيها عرض مسلسل «أفراح القبة» عام ‏‏2016.‏

وقالت خلال بودكاست‎ ‎Big Time» ‎‏» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎وعرض مساء الجمعة، ‏إنها كانت تفكر جديا في ترك التمثيل والتركيز على مشروع آخر، حيث كانت قد اتخذت قرارًا بفتح منتجع صحي ‏‏«spa» بسبب عشقها لهذا المجال. ‏

وأرجعت سبب هذا الشعور إلى عدم رضاها عن الأعمال التي كانت تعرض عليها خلال تلك الفترة، مما دفعها إلى ‏البحث عن بديل آخر يملأ وقتها، موضحة أنها قضت حوالي 3 أعوام في منزلها قبل عرض مسلسل «أفراح ‏القبة».‏

وأضافت أن الفضل يعود إلى المخرج محمد ياسين في عزوفها عن القرا، حيث وافقت على المشاركة في المسلسل ‏على الفور.‏

ووصفت المسلسل بأنه كان صعبًا للغاية، موضحة أن المخرج محمد ياسين هو الوحيد الذي كان قادرًا على إخراجه‎.‎

وأشارت إلى أن المسلسل لم يكن له سيناريو مكتوب، وأنهم اعتمدوا على رواية «أفراح القبة» للأديب ‏نجيب محفوظ والتي تتميز بقلة عدد صفحاتها وتفاصيلها.‏