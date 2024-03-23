شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة البركة، جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.



كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



في الوقت نفسه، أصيب عدد من النازحين برصاص جيش الاحتلال، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم.



وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء الأطفال، وآخرين جرحى، وأنقذت طفلا على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة كوارع شمال شرق رفح جنوب القطاع، بعد ان استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.