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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية لبنان يدعو لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على بلاده

آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
بيروت (د ب أ)
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 10:25 ص

دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، إلى الضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده.

ووفق قناة (الجديد) اللبنانية، اليوم الأحد، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير رجّي، بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس.

وطالب الوزير رجي بـ "تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الإسرائيلية".

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان مساء أمس السبت، أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة 40 بجروح".

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