هالاند: مانشستر سيتي لديه هدفين هذا الموسم

أكد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه لديه هدفين يريد تحقيقهما هذا الموسم، بعد الابتعاد عن المنافسة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال إيرلينج هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "الآن، لا يمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي، بعدما سيطرنا على اللقب في الموسمين الماضيين".

وأضاف المهاجم النرويجي: "الآن يدور الأمر حول تأمين مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأتم إيرلينج هالاند تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، نريد جميعًا تحقيق اللقب، من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم".