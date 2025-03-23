أكد إنريكو كييزا النجم الإيطالي السابق ووالد فيديريكو كييزا مهاجم ليفربول الحالي، أن اللاعب لا يشعر بأي ندم بشأن خطوة انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

وانضم كييزا إلى الليفر في الموسم الحالي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، لكنه لم يدخل ضمن حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت بشكل كبير، حيث تسببت الإصابات في ابتعاده لفترة ليست قصيرة، علاوة على تفضيل سلوت خيارات هجومية أفضل في الريدز.

وقال إنريكو في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن كييزا سعيد في ليفربول، ومرتاح لتلك الخطوة التي كان قد اتخذها في وقت سابق.

وأضاف أنه يتمنى أن يتوج نجله بلقب البريميرليج مع الريدز هذا الموسم بعدما بات قريبا من تحقيقه.

وعلى الرغم من تسجيل كييزا هدفاً مؤخراً مع ليفربول في شباك نيوكاسل بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحسم اللقب، حيث خسر الليفر بهدفين مقابل هدف.