مسئول ياباني: نتخذ جميع الخطوات لمواجهة المضاربة في سوق الصرف الأجنبي

قال مسئول ياباني اليوم الاثنين، إن طوكيو ستتخذ "جميع الخطوات الممكنة" لمواجهة تحركات المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، في الوقت الذي تتعرض فيه العملة اليابانية المحلية " الين" للضغط في ظل استمرار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن اتسوشي ميمورا نائب وزير المالية للشؤون الدولية القول للصحفيين: "يرى بعض المشاركين في السوق أن تحركات المضاربة في العقود الآجلة للنفط الخام تؤثر على سوق العملة".

وسجل الدولار 159 ينا في طوكيو، حيث يواصل المستثمرون البحث عن ملاذ آمن في ظل مخاوف من طول أمد أزمة الشرق الأوسط.

وقال ميمورا إن الحكومة اليابانية ستأخذ في الاعتبار" التأثير على معيشة المواطنين والاقتصاد". ويشار إلى أن ضعف العملة المحلية يعني ارتفاع تكلفة الطاقة والسلع المستوردة.