جوتيريش يدين الهجمات الأخيرة لمستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة

- بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجمات الأخيرة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في المقر الأممي بنيويورك، الاثنين، تطرق فيه إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال دوجاريك: "يمكنني أن أقول لكم إن الأمين العام يدين الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين وممتلكاتهم".

وأشار إلى أن الهجمات المتصاعدة أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار جسيمة، مبينا أن مثل هذه الهجمات تتسبب أحيانا في تهجير مجتمعات بأكملها.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام يكرر موقفه بأن المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها "لا تملك أي شرعية قانونية"، مشددا على أنها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن جوتيريش يدعو إلى تهدئة فورية للوضع الذي وصل إلى أبعاد مقلقة في الضفة، ووقف الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم، واتخاذ تدابير ملموسة لعكس الاتجاه الحالي في المنطقة.

ومنذ مساء السبت، يرتكب المستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت مواقع متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا وحرق سيارات ومنازل، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي.

ونفذ مستوطنون إسرائيليون خلال فبراير وحده 511 هجوما في جميع أنحاء الضفة، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين بالرصاص، بحسب بيانات رسمية صادرة عن السلطات الفلسطينية.



