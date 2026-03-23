الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات مع طهران، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وأكد أن بلاده لم تجر أي مفاوضات مع واشنطن خلال الـ 24 يوما الماضية من الحرب غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لعقد لقاء عاجل خلال الساعة القادمة.

ونقلت شبكة «سي بي إس» عن مسئولين أمريكيين وجود تقديرات استخباراتية تشير إلى زرع ما لا يقل عن 12 لغما بحريا في مضيق هرمز.

من جانبه، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بإمكانية تحويل «إنجازات الحرب» إلى اتفاق، مشددا أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يحافظ على المصالح الإسرائيلية الأمريكية الضرورية.

وزعم نجاح الحرب في «سحق» البرنامجين الصاروخي والنووي لإيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية والهجمات الإسرائيلية ستتواصل في كل من إيران ولبنان.