 واشنطن تنشر طائرات مسيرة وقوات في نيجيريا للدعم الاستخباراتي والتدريبي - بوابة الشروق
الإثنين 23 مارس 2026 11:06 م القاهرة
داكار - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:00 م

كشف مسئول في وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن نشرت مسيرات في نيجيريا بغرض تقديم الدعم الاستخباراتي والتدريبي، وذلك في وقت تواجه فيه القوات المسلحة النيجيرية أزمة أمنية معقدة على جبهات متعددة.

وتم نشر طائرات "إم كيو-9" المعروفة باسم "ريبر"، بالتزامن وصول 200 جندي أمريكي إلى نيجيريا الشهر الماضي.

وتستطيع هذه الطائرات التحليق على ارتفاع يزيد على 40 ألف قدم، والبقاء في الجو لأكثر من 30 ساعة متواصلة، وقد استخدمها الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) لسنوات في عمليات بمنطقة الشرق الأوسط، بدءًا من أفغانستان والعراق، وصولًا إلى اليمن خلال حملة القصف الجوي الأمريكية هناك.

يذكر أن نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، تخوض معارك ضارية وتحديدا في شمالها في ظل أزمة أمنية بالغة التعقيد.

