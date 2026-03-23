حماس تبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي خطوات استكمال اتفاق غزة

التقى وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة المهندس نزار عوض الله، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول أمس الأحد.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، الاثنين، بحث الجانبان تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد مستمرة وآخرها إغلاقه في شهر رمضان وعيد الفطر لأول مرة منذ عام 1967 تحت حجج واهية، مؤكدين ضرورة العمل لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية للاحتلال ومحاولاته فرض وقائع ميدانية على الأرض.

كما ناقش الطرفان الخطوات المطلوبة لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددين على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال العدوان، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والبنى التحتية فورا.

وتناول اللقاء تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان، والإجراءات القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجون الصهيونية.

من جانبه، أعرب وفد الحركة عن تقديره لجهود الجمهورية التركية في دعم الشعب الفلسطيني، مثمنا مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد الجانب التركي استمرار جهوده لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على معالجة آثار الازمة الإنسانية في القطاع.