إصابة طالبان بجروح بعد مشاجرة بينهما بسبب «المزاح» في الدقهلية

أصيب طالبان بجروح متفرقة بالجسد إثر تعدي كلا منهما على الآخر بالضرب بقطع زجاجية بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "عبدالرحمن زین العابدين سعد" 20 سنة "طالب" ومقيم منطقة "سوق السمك" بندر السنبلاوين مصابا بجرح قطعي شبه وخذي بالجانب الأيسر، و"عبدالرحمن إبراهيم السيد" 17 سنة سائق، ومقيم منطقة "المنشية الجديدة" مصابا بجروح متفرقة بالجسم (إدعاء تعدى كلا منهما على الآخر).



وبانتقال الضباط والفحص تبادلا الاتهام فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الآخر بالضرب على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٨٣٤٨ جنح مركز السنبلاوين.