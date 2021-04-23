إصابة طالبان بجروح بعد مشاجرة بينهما بسبب «المزاح» في الدقهلية

أصيب طالبان بجروح متفرقة بالجسد إثر تعدي كلا منهما على الآخر بالضرب بقطع زجاجية بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.
كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "عبدالرحمن زین العابدين سعد" 20 سنة "طالب" ومقيم منطقة "سوق السمك" بندر السنبلاوين مصابا بجرح قطعي شبه وخذي بالجانب الأيسر، و"عبدالرحمن إبراهيم السيد" 17 سنة سائق، ومقيم منطقة "المنشية الجديدة" مصابا بجروح متفرقة بالجسم (إدعاء تعدى كلا منهما على الآخر).
وبانتقال الضباط والفحص تبادلا الاتهام فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الآخر بالضرب على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٨٣٤٨ جنح مركز السنبلاوين.