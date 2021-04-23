ضبط 4 أطنان من القنب في ميناء يوناني

أفاد محققون بضبط أكثر من 4 أطنان من القنب كانت مخبأة في شحنة متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا في ميناء بيرايوس اليوناني.

وذكرت قناة "ايه ار تي" اليونانية الرسمية أمس الخميس، نقلا عن السلطات في وزارة المالية، أنه تم اكتشاف المخدرات في حاوية وتبلغ قيمتها السوقية نحو 33 مليون يورو (39 مليون دولار).

كانت الشحنة قادمة من لبنان وكان سيتم بعد ذلك نقلها إلى سلوفاكيا بالقطار.

وبحسب التقرير، تلقت السلطات اليونانية معلومات أولية بشأن شحنة غير قانونية من محققي المخدرات الأمريكيين المتمركزين في أثينا.

وأضاف التقرير أنه من غير المعلوم من يقف وراء الشحن، ولم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

ويعتبر جنوب شرق أوروبا معقلا لتهريب القنب.