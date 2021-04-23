 محافظ الوادي الجديد يتفقد العيادات الطبية بمركز حسن حلمي الحكومى لذوى الاحتياجات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتفقد العيادات الطبية بمركز حسن حلمي الحكومى لذوى الاحتياجات

محافظ الوادي الجديد يتفقد العمل بالعيادات الطبية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العمل بالعيادات الطبية
عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:38 ص

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، العيادات الطبية بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة الحكومى بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وتابع الزملوط، العمل بوحدة العلاج الطبيعي وعيادات التخاطب والأسنان والأطفال وصالة اللياقة البدنية، والتقي ببعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمركز، واستمع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة بالمركز، ووجه بتخفيض قيمة الكشف بالعيادات الطبية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث إنشاء صالة لياقه بدنية إضافية لاستيعاب زيادة أعداد المشتركين.

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