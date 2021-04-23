أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم في إسبانيا إعطاء إجمالي 13.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ394 ألفا و802 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 16 أسبوعا

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 46ر3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 77 ألفا و496 حالة.

ومر نحو عام و11 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.