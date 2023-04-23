القائد الثاني للدعم السريع يوجه قواته بتسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية

وجه القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو، قواته بالسماح للموظفين المدنيين بمباشرة أعمالهم، وتسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن الدعم السريع، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، قال «دقلو»: «تخفيفًا للمعاناة الإنسانية، أوجه كل قوات الدعم السريع المنتشرة في العاصمة وولايات السودان المختلفة، السماح للموظفين المدنيين العاملين في مجال إمداد الكهرباء والمياه والخدمات الصحية لمباشرة أعمالهم وتوفير الخدمة للمواطنين».

وأضاف: «كما أوجه بتسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية؛ من أجل تقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين، نعمل جاهدين وبكل ما نملك أن نخفف المعاناة على الشعب السوداني».

ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.

وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.