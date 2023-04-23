25 ألفا يزورون حدائق الري بالقناطر الخيرية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن العمل مستمر بجميع المواقع التابعة للوزارة؛ لضمان وصول المياه إلى المنتفعين كافة، وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع خلال إجازة العيد.

وأضاف سويلم، في بيان لوزارة الري يوم الأحد، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.

ونوّه البيان بتنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة على ترعة المحمودية، ورصد وجود رسو مخالف لمركب نزهة بأسيوط، حيث تعهد مسئولي المركب بالتقدم بما يلزم من أوراق للحصول على الترخيص اللازم للرسو بعد دفع المستحقات المالية.

كما أشار البيان إلى رصد مخالفة بناحية دماريس بالبر الغربي لنهر النيل بالمنيا بإنشاء مبنى مخالف من البلوك وتحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة للمبنى المخالف.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بدقة وعلى مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف وتتصدى لأي شكل من أشكال التعديات.

وفي سياق منفصل، يستمر توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد، حيث بلغ أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام العيد أكثر من ٢٥ ألف زائر، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافي الإفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد العالي.