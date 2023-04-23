السودان: تضارب المعلومات حول المسئول عن إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري

قالت قوات الدعم السريع إن «قواتها تعرضت، صباح الأحد، إلى هجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسين من سفارة بلادهم مرورًا ببحري إلى أمدرمان، مما عرض حياة الرعايا الفرنسين للخطر، بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا».



وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موكب إجلاء الرعايا الفرنسيين من أماكن تجمعهم بالسفارة الفرنسية، تحرك صباح اليوم، بتنسيق تام بين الدعم السريع مع الحكومة الفرنسية.



وأشارت إلى أن «الموكب تعرض لهجوم من الجيش السوداني أثناء تحرك الموكب، عبورًا بمدينة بحري إلى أمدرمان»، معلنة أن قوات الدعم السريع تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة.



وذكرت أن «هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وللهدنة المعلنة، كان بشهادة وحضور أعضاء السفارة الفرنسية التي وثقت الحادث».



ولفتت إلى أن «قوات الدعم السريع إلى العودة بالموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى، إزاء هذا الهجوم وحفاظًا على سلامة الرعايا الفرنسيين».



وجددت تأكيدها «الالتزام الكامل بالهدنة المعلنة وفتح الممرات الإنسانية لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الضرورية، ولتسهيل حركة الرعايا الاجانب إلى مناطق الإجلاء التي حددتها حكوماتهم».



من جانبها، أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن ارتكاب قوات الدعم السريع عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس السبت، واليوم الأحد.



ونوهت أن عناصر الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار؛ مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء، لافتة إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.



ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.



وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.



ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.



وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.