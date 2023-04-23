 المئات يتظاهرون في إيطاليا لإطلاق سراح دب ارتكب جريمة قتل - بوابة الشروق
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المئات يتظاهرون في إيطاليا لإطلاق سراح دب ارتكب جريمة قتل

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 7:12 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 7:12 م
تظاهر مئات الأشخاص من أجل إطلاق سراح دب بني اللون تسبب في إصابات قاتلة لعداء في شمال إيطاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، احتشد بعد ظهر اليوم الأحد، حوالي 300 متظاهر أمام مركز كاستيلر لحماية الحيوانات في إقليم ترينتينو، حيث يتم الاحتفاظ بالدب الأنثى هناك.

وإضافة إلى الدعوة بإطلاق سراح الدب، المعروف باسم "جيه جيه 4"، تظاهروا أيضا احتجاجا على الحكومة الإقليمية بقيادة ماوريتسيو فوجاتي، التي أمرت بإطلاق النار على الدب.

غير أن محكمة علقت قرار إطلاق النار بعد تقديم شكوى من ناشطين معنيين بحقوق الحيوان.

وانضم إلى الاحتجاج، جمعيات مختلفة في مجال حماية حقوق الحيوان وكذلك أفراد عاديون بل حتى جاء البعض منهم من الخارج.

وهاجم الدب عداء عمره 26 عاما، وقتله في مطلع أبريل الجاري في قرية كالديس في إقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح.

ويتم إطلاق سراح الدببة في البرية في غابات ترينتينو منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مشروع أوروبي.

ووفقا لتقديرات، يعيش الآن حوالي 100 من هذه الحيوانات في غابات شمال إيطاليا. وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.

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