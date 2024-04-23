قتيل في استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيل في استهداف مسيّرة لسيارة في شمال الليطاني بجنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "استهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة ابو الاسود شمال الليطاني، وارتقاء شهيد"، موضحة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم أطراف بلدتي "طيرحرفا" و"علما الشعب".

وأشارت إلى أن الطيران الحربي نفذ ثلاث غارات فجر اليوم على مرتفعات "الجبور" و"جبل أبو راشد" في جنوب لبنان، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرا رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة "الناقورة "و"جبل اللبونة" في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وقرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وليل أمس أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة "صور" في جنوب لبنان.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أحد عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 321 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.