أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة

علق أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، على الهجوم الإيراني على إسرائيل بعشرات الصواريخ المسيرة، السبت ما قبل الماضي.

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «شاهد العالم كيف أصيب الكيان بالذعر أثناء عملية الوعد الصادق، التي ردت فيها إيران على العدوان الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «الرد الإيراني بحجمه ورسالته وطبيعته، وضع قواعد جديدة، ورسخ معادلات مهمة، وأربك حسابات العدو ومَن وراءه». ولفت إلى أن «الرد دفع العدو لاستدعاء حلفائه ليدافعوا عنه باستماته»، مضيفًا: «ثم خرج العدو منتشيا بقدرات الدفاع بعد تبجحه بالهجوم وحاول إخفاء نتائج وآثار تلك العملية».

واستطرد: «إلا أننا ندرك مدى تأثير الرد والضربات التي تؤكد أنه قد مضى الزمن الذي يعربد فيه العدو دون حسيب أو يعتدي دون رد أو عقاب».

وتوجه برسالة إلى الفلسطينيين: «إن المقاومة ستظل الأمينة على تضحياتكم وعلى عهد جرحانا وأسرانا وشهدائنا، ما بقي فينا عرق ينبض، فنحن من شعبنا وهو منا؛ نحمل رايته وآماله ونشاركه آلامه وتضحياته التي ستثمر نصرا وعزا بعون الله القدير».