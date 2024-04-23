حزب الله اللبناني: نفذنا هجوماً جوياً مركباً بمسيرات استهدفت مقرات عسكرية إسرائيلية شمال ‏عكا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا بشمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان صحفي اوردته الوكالة الوطنية للاعلام :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلةوالشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".

ووفق الوكالة ، "شن الطيران الحربي المعادي غارة على هونين بين مركبا وحولا، كما تعرضت اطراف بلدة علما الشعب لقصف مدفعي معاد".

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة ابو الاسود شمال الليطاني في جنوب لبنان ما أدى إلى ارتقاء قتيل .

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أحد عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 321 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.