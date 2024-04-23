تامر أمين لـ محمد صلاح: استمر في ليفربول وكن أسطورة الدوري الإنجليزي

ناقش الإعلامي تامر أمين، أسباب تراجع مستوى اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، في آخر المباريات.

وطرح خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، عدة تساؤلات حول سبب تراجع مستوى صلاح، بين خلافه مع الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أم إعلان مدربه الألماني يورجن كلوب، الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم، أو تفكيره في الانتقال إلى ريال مدريد، أو أحد الأندية السعودية التي تقدم له عروضا مغرية؟

وأشار إلى أن محمد صلاح لم يعد يقدم أداءً مقنعًا في آخر المباريات، قائلا: «صلاح في حاجة في دماغه بقاله أكثر من أسبوع مش مخلياه رايق، أخر كام ماتش مزاجه مش عنب، في حاجة مضايقاه ومشتتة تركيزه، مبيعلبش بغزالة رايقة».

وأكد أن الدرجة الاحترافية العالية التي وصل إليها صلاح لا ينبغي أن تسمح لأي عامل خارجي بالتأثير عليه، معقبا: «الدرجة الاحترافية العالية اللي وصلت لها المينتاليتي وطريقة تفكير صلاح المفروض تمنع أي حاجة أنها تؤثر علي تركيزه في الملعب».

وأشار إلى تصريحات معلق مباراة ليفربول وفولهام خلال مباراة الأحد التي أعلن خلالها بأن صلاح قد انهى الاتفاق على الانتقال إلى الدوري السعودي، معربا عن أمله في استمرار صلاح في ليفربول لكي يستمر في تحطيم الأرقام القياسية، ويصبح أسطورة للنادي والدوري الإنجليزي.

وأكد أن محمد صلاح هو «أيقونة وصورة وسمعة مصر» في كرة القدم، وأنه «القيمة الكروية الأكبر في تاريخ مصر»، متابعا:« أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول كمحب له لأنه يقدر يكون الأسطورة الأول للنادي والدوري الإنجليزي خلال عام أو عامين، وهذه نصيحتي له».