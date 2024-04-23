تحرير 43 محضرا صحيا مختلفا خلال حملة في الغربية



أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكل أشكال الغش التجاري، ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة، وذلك استعداد للاحتفال بأعياد الربيع.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

فيما حررت مديرية الصحة، 43 محضرًا (26 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و17 محضر عدم حمل شهادة صحية).

كما تابع المحافظ، نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.