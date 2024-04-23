التموين تحذر المخابز من مخالفة الأسعار الجديدة: الحبس 5 سنوات وإغلاق المخبز ‏

شدد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، على ضرورة التزام المخابز بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التموين، لافتا أن القرار طالب بضرورة تعليق لائحة الأسعار والاوزان على واجهة المخابز بشكل واضح وملزم.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي يأتي في ضوء انخفاض أسعار طن الدقيق بشكل ملحوظ، بعدما تراوحت الأسعار الحالية بين 15 و16 ألف جنيه بعد أن كانت 29 ألف جنيه الفترة الماضية.
ولفت إلى وجود عقوبتين رادعين للمخابز المخالفة، الأولى هي السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، علاوة على إغلاق المخبز ومصادرة الدقيق.
وشدد «ثابت» أن مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك يقومون جميعا بتكثيف الرقابة على المخابز؛ لضمان الالتزام بتسعيرة الخبز السياحي، لافتا إلى وجود ميزان في كل مخبز؛ للتأكد من الاوزان والاسعار، محذرًا من أن أي مخالف سيتم تحويله إلى النيابة العامة.