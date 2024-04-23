التموين تحذر المخابز من مخالفة الأسعار الجديدة: الحبس 5 سنوات وإغلاق المخبز ‏

شدد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، على ضرورة التزام المخابز ‏بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التموين، لافتا أن القرار طالب بضرورة ‏تعليق لائحة الأسعار والاوزان على واجهة المخابز بشكل واضح وملزم.‏



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الإثنين، إلى أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي يأتي في ضوء انخفاض أسعار ‏طن الدقيق بشكل ملحوظ، بعدما تراوحت الأسعار الحالية بين 15 و16 ألف جنيه بعد أن كانت ‏‏29 ألف جنيه الفترة الماضية‎.



ولفت إلى وجود عقوبتين رادعين للمخابز المخالفة، الأولى هي السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا ‏تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، ‏علاوة على إغلاق المخبز ومصادرة الدقيق‎.



وشدد «ثابت» أن مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك يقومون جميعا ‏بتكثيف الرقابة على المخابز؛ لضمان الالتزام بتسعيرة الخبز السياحي، لافتا إلى وجود ميزان في ‏كل مخبز؛ للتأكد من الاوزان والاسعار، محذرًا من أن أي مخالف سيتم تحويله إلى النيابة العامة‎.