السعودية والأردن يبحثان الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في قصر السلام بجدة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء لسعودية "واس" أن ولي العهد السعودي استقبل العاهل الأردني حيث استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها في مختلف المجالات.

كما بحثا عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.