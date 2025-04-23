وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبوظبي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

جمال الدين: نحرص على تبادل الخبرات تحقيقًا لرؤية المنطقة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا

عقد وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، اجتماعًا مع محمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة موانئ أبوظبي، بمقر المجموعة بميناء زايد، وذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد المنطقة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة موانئ أبوظبي، وبحث تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية ودعم سلاسل الإمداد عالميًّا.

وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها، التي تعمل في 5 قطاعات رئيسة: "قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التي تغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550 كيلومترًا وتخدم 1500 عميل، اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، الشحن والخدمات البحرية، قطاع الموانئ حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن".

وأجرى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية لمقر شركة "Maqta Technologies" داخل قطاع "Digital District"، أحد الأذرع الخمسة للمجموعة، وهي المسؤولة عن كافة الحلول المتكاملة لخدمة المجموعة، وتعد الشركة الأساسية في إدارة قطاع الخدمات الرقمية وتمتلك مركزين للأبحاث والتطوير، ولديها 4000 عامل، وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات نظام الشباك الواحد والمنصة الإلكترونية ونظام إدارة الموانئ، بجانب نظام مراقبة النقل، كما تقدم بعض الحلول المتمثلة في "خدمة Border Vision" من خلال تحويل كافة العمليات الجمركية إلى أوتوماتيكية، و"Risk Lab" وهو نظام تحديد وإدارة المخاطر على الحدود لإعطاء الأولوية للمعاملات عالية المخاطر، و"نظام Boarder Meter" الذي يوفر رؤية شاملة لكل خطوة متضمنة في معالجة السلع التجارية من وقت الوصول.

من جهته، ناقش وليد جمال الدين أطر الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة ومجموعة موانئ أبوظبي في المجالات وموضوعات التعاون المشترك، خاصة بموانئ السخنة وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل من مصر والإمارات، لافتًا إلى أن المنطقة تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيقًا لرؤية المنطقة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا.

وأشار جمال الدين إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات رقمنة خدمات الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، موضحًا أن موانئ المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة العالمية، بجانب أن التكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للمنطقة، والحوافز الاستثمارية التنافسية، تمثل أحد الحلول الناجزة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

فيما أكد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة موانئ أبوظبي، أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى ما حققته مجموعة موانئ أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.

وأوضح الشامسي حصول المجموعة على تصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، ما يعكس قوة الأداء المالي وآفاق النمو الاستثنائية للمجموعة.