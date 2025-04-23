رئيس غانا يوقف رئيسة المحكمة العليا عن العمل في خطوة مفاجئة

أعلنت حكومة غانا أن رئيس البلاد جون ماهاما، أوقف رئيسة المحكمة العليا عن العمل، بعد أيام من فتح تحقيق ضدها. وأثارت الخطوة المفاجئة غضب المعارضة.

وجاء الإعلان من رئيس غانا عن وقف القاضية جيرترود توركورنو عن العمل في بيان صحفي أمس الثلاثاء ، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أو تفسير للقرار.

ولم يتسن لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) التواصل على الفور مع مسؤولي الحكومة أو القاضية للحصول على تعليق.

وأعقب الإعلان تحقيق مبدئي ضد توركورنو بناء على ثلاث مذكرات لم يتم الإعلان عنها. وهذه أول مرة منذ المصادقة على دستور غانا لعام 1992 يتم فيها وقف رئيس المحكمة العليا عن العمل.

وفاز ماهاما، الذي بدأ حياته المهنية السياسية وزيرا للاتصالات، رئيسا لغانا لولاية ثالثة في يناير، بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية أواخر العام الماضي.

وكان ينظر إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أجري في ديسمبر باعتبارها اختبار مصداقية للديمقراطية في منطقة يعصف بها العنف المتطرف والانقلابات.