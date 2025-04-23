 تعرف على تقييم مرموش في مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعرف على تقييم مرموش في مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 5:39 ص

حصل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، على تقييم متوسط، خلال فوز فريقه على أستون فيلا، بنتيجة 2ـ1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وفقا لموقع «سوفا سكور» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، حصل عمر مرموش على تقييم 6.8 في مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

وشارك مرموش في مباراة مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، بأكملها وسدد تصويبتين خارج المرمى.

ولمس عمر مرموش الكرة في 33 مناسبة، ومرر تمريرة مفتاحية التي سجل منها السيتي الهدف الأول، كما أرسل عرضية ناجحة من أصل محاولتين.

وقام عمر مرموش بمراوغتين ناجحتين من أصل 4 محاولات، وفاز بـ 4 تدخلات من أصل 11 تدخل.

بينما فقد عمر مرموش الاستحواذ على الكرة في 12 مناسبة، وارتكب 3 أخطاء.

كما سجل عمر مرموش هدفا في شباك أستون فيلا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل 


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