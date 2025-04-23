ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمدرسة تستخدم كملجأ في غزة إلى 23

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة كان قد تم تحويلها إلى ملجأ في مدينة غزة إلى 23 فلسطينيا، بحسب مسؤول.

وقال زاهر الوحيدي، مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء القريب.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الهجوم، وزعم أن المبنى كان يتم استخدامه كمركز قيادة لحركتي لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف الجيش أن أعضاء الحركتين كانوا حاضرين في ذلك الوقت وكانوا يخططون لهجمات على مدنيين إسرائيليين.

وأظهرت لقطات متداولة في وسائل الإعلام الفلسطينية حريقا وأضرارا جسيمة لحقت بالموقع، بما في ذلك خيام مدمرة. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن بعض الضحايا أصيبوا بحروق.