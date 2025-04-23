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أعلنت تركيا، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والوقفية بإسطنبول، الخميس والجمعة، بسبب تبعات الزلزال الذي شهدته المدينة الأربعاء.

وقال وزير التعليم التركي يوسف تكين، الأربعاء، في منشور على منصة "إكس"، إن المدارس لم تشهد أية حوادث أو آثار سلبية نتيجة الزلزال، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف الوزير: «تماشيا مع الحاجة إلى مساحات آمنة، فإن حدائق مدارسنا مفتوحة لجميع المواطنين».

وتابع: «قررنا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، تعليق الدراسة في مدارسنا بإسطنبول يومي الخميس والجمعة».

بدوره، أعلن رئيس مجلس التعليم العالي أرول أوزفار، تعليق الدراسة في الجامعات الحكومية والوقفية، الخميس والجمعة، بسبب تبعات الزلزال.

وأوضح أوزفار، في تصريح متلفز، أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع خسائر بشرية أو إصابات في الجامعات ولا خسائر مادية.

من جهتها، أعلنت ولاية إسطنبول منحها إجازة إدارية للأشخاص ذوي الإعاقة والموظفات الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن العاشرة العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الخميس والجمعة، باستثناء العاملين في مجال الصحة والأمن.

وصباح اليوم، ​​​ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا وتبعه عشرات هزات ارتدادية.

وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع، فيما لم يرد بلاغات عن خسائر بشرية.